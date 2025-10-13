13 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Fordonstopp på riksvägen – bilist misstänks för dubbla brott

Foto: Bildbyrån

Fordonstopp på riksvägen – bilist misstänks för dubbla brott

KRIM 13 oktober 2025 18.10

En polispatrull stoppade ett fordon för en rutinkontroll på riksväg 40 i Vimmerby på måndagseftermiddagen. Föraren, en man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun, misstänks för dubbla brott. 

Annons:

Det var vid 14.30-tiden på måndagen som en polisbil stoppade ett fordon för rutinkontroll på riksväg 40 i Vimmerby. I samband med kontrollen visade det sig att föraren uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad.

En man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk. Han frihetsberövades och fick följa med till polisstationen för provtagning. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt