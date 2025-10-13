Fordonstopp på riksvägen – bilist misstänks för dubbla brott

En polispatrull stoppade ett fordon för en rutinkontroll på riksväg 40 i Vimmerby på måndagseftermiddagen. Föraren, en man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun, misstänks för dubbla brott.

Det var vid 14.30-tiden på måndagen som en polisbil stoppade ett fordon för rutinkontroll på riksväg 40 i Vimmerby. I samband med kontrollen visade det sig att föraren uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad.

En man i 25-årsåldern från Hultsfreds kommun misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk. Han frihetsberövades och fick följa med till polisstationen för provtagning.