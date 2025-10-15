15 oktober 2025
TONÅRING ÅTALAS FÖR TRE VÅLDTÄKTER MOT BARN

KRIM 15 oktober 2025 13.54

En pojke i de övre tonåren åtalas för tre våldtäkter mot barn. Brotten begicks i de inblandades bostäder i Vimmerby och Hultsfred. 

Två dagar i rad i juni 2024 ska pojken ha utsatt flickan, en bit under 15 år, för allvarliga brott. Åklagaren menar att det rör sig om ett sexuellt ofredande mot barn och två våldtäkter mot barn. Enligt åtalet deltog inte flickan frivilligt och hon fick ont av pojkens agerande. Åklagaren menar att pojken var oaktsam kring flickans ålder. 

I oktober samma år ska pojken ha våldtagit flickan ännu en gång. Bevisningen består mestadels av vittnesuppgifter och intyg. Bland annat ska pojken ha överfört en könssjukdom till flickan. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

