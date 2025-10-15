TONÅRING ÅTALAS FÖR TRE VÅLDTÄKTER MOT BARN

En pojke i de övre tonåren åtalas för tre våldtäkter mot barn. Brotten begicks i de inblandades bostäder i Vimmerby och Hultsfred.

Två dagar i rad i juni 2024 ska pojken ha utsatt flickan, en bit under 15 år, för allvarliga brott. Åklagaren menar att det rör sig om ett sexuellt ofredande mot barn och två våldtäkter mot barn. Enligt åtalet deltog inte flickan frivilligt och hon fick ont av pojkens agerande. Åklagaren menar att pojken var oaktsam kring flickans ålder.

I oktober samma år ska pojken ha våldtagit flickan ännu en gång. Bevisningen består mestadels av vittnesuppgifter och intyg. Bland annat ska pojken ha överfört en könssjukdom till flickan.