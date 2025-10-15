Motorcyklist svårt skadad vid kollision i Vimmerby – nu döms bilföraren

Förra sommaren kolliderade en lätt motorcykel och en personbil i korsningen vid polishuset i Vimmerby. Mc-föraren, en tonårig kille, skadades svårt. Nu döms bilföraren, en kvinna i 20-årsåldern, för dubbla brott.

Det var en fredagskväll i början av augusti 2024 som en personbil och en motorcykel kolliderade i korsningen Ringvägen/Kungsgatan i Vimmerby.

Motorcyklisten, en kille i övre tonåren bosatt i Vimmerby kommun, fick föras med ambulans till sjukhus. Senare på kvällen meddelade regionen att tonåringen var allvarligt skadad och vårdades på intensivvårdsavdelning. Vid olyckan ådrog sig tonåringen benbrott i halsryggen och lårbenet, och tvingades till operation.

Föraren av personbilen, en kvinna i 20-årsåldern även hon bosatt i kommunen, åtalades senare för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen för att inte ha väjt för fordon som hade företräde när hon körde in på huvudled.

Fälls på båda åtalspunkterna

Nu har Kalmar tingsrätts dom kommit i ärendet, och där fälls kvinnan på båda åtalspunkterna. Enligt tingsrätten är det fastslaget att kvinnan har brustit i uppmärksamhet och åsidosatt väjningsplikten. Av oaktsamhet har hon orsakat tonåringens skador, menar tingsrätten, och anser att åtalet för vållande till kroppsskada är styrkt.

En person som blev vittne till händelsen hördes under huvudförhandlingen och styrkte tonåringens utsaga om att bilföraren kommit in i korsningen ”vårdslöst fort”. Den tilltalade kvinnan har å sin sida förnekat brott.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Dessutom ska kvinnan betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Vid straffmätningen har kvinnans låga ålder beaktats, skriver tingsrätten i sin dom.