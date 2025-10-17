Överraskningen: Vimmerbybo fick matfaktura på flera tusen kronor

En okänd person beställde mat för cirka 8 000 kronor på Foodora och valde att betala via Klarna. Fakturan skickades till en man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

En man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun blev överraskad när han fick en faktura på 8 000 kronor för mat som han inte har beställt.

Målsägande, en man i 35-årsåldern från Vimmerby kommun, polisanmäler att någon okänd gärningsperson har lyckats ta sig in på hans sociala medier-konton och därigenom gjort en beställning på Foodora. Gärningspersonen har beställt mat för cirka 8 000 kronor och valt att betala via Klarna. Målsägande upptäckte detta genom att han fick en faktura från Klarna. Händelsen inträffade den 15 oktober.

Det är oklart vad man har beställt för mat och i vilken stad man har lagt beställningen.

Polisen har fått in en anmälan om dataintrång i sociala medier och identitetsbedrägeri.