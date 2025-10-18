Tre män i häktet för rån och utpressning – då väcks åtal

Det ska ha varit i början av september som de tre männen, alla välkända av polisen, utförde ett rån och utpressning på en adress i centrala Vimmerby. En av männen är bosatt i Hultsfred och de två andra i Skåne. Minst en av männen har koppling till Vimmerby sedan tidigare.

– Det här är personer som känner varandra. Några har gjort någonting och som betalning, eller bestraffning, för att ha gjort det här så har man tillgripit egendom, berättade åklagaren Johan Henningsson i samband med att männen häktades.

Målsägande ska inte ha fått några fysiska skador. Alla tre ska ha nekat till brott och inte ansett sig varit delaktiga över huvud taget.

Var två rån som ska ha skett

Den 25 september gick häktningstiden ut, men åklagaren var då inte redo för åtal och fick de tre männen häktade i ytterligare ett par veckor. När dessa veckor nyligen hade passerat var åklagaren Johan Henningsson ännu inte redo.

Han fick förlängd åtalstid ännu en gång och de tre männen sitter fortsatt frihetsberövade. Nu närmar han sig dock ett beslut i åtalsfrågan.

– Det kommer väckas åtal den 24 oktober. Protokollet går ut på slutdelgivning nu på måndag och så kommer det nog gå in där på morgonen nästa fredag, säger Johan Henningsson.

Det nya han kan berätta nu är att två personer hittat ett revolutkort som man sedan har använt.

– Som "belöning" för det har båda parterna blivit rånade och en har dessutom blivit pressad på pengar.

Misstänker ni de här tre för två rån, alltså?

– Tre är misstänkta för utpressning och rån av den ena personen och två är misstänkta för rån av den andra personen.

"Bevisläget är gott"

Men männen sitter endast häktade för det ena rånet.

– Det andra ligger med i utredningen, men de har inte häktats för det. Förenklat kan man säga att det är samma händelse och att det totalt är två målsägande. Man har hittat det här kortet, använt det och sedan har fler blivit involverade.

Hur ser du på bevisläget?

– Jag ska inte bedöma det, men det är rätt bra på hela taget. Det finns vittnen, en del annan teknisk bevisning och bevisläget är gott.

Fortsatt nekar de tre männen till brott.

– Till viss del har de medgett att de befunnit sig på aktuell plats, men de har en annan uppfattning om vad som skett.