KÖPTE VAROR TILL KVINNA – TRODDE HAN SKULLE FÅ BETALT I SEX

En man köpte varor till en kvinna – och trodde han skulle få betalt i sex. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern, bosatt i Vimmerby, blev misstänkt för försök till köp av sexuell handling i Vimmerby. Detta efter att mannen köpt varor till en kvinna – och förväntat sig sex i utbyte.

Omständigheterna runt ärendet är något udda. I fredags den 17 oktober ringde en man i 30-årsåldern in till polisen för att anmäla ett bedrägeri.

Mannen berättar för polisen att han träffat en kvinna och handlat varor till henne för cirka 3 000 kronor. I utbyte mot detta har mannen blivit utlovad att få ha sex med henne.

– Men sexet uteblev och han känner sig lurad på detta, säger Hampus Haag vid polisen.

Men mannens försök att anmäla ett bedrägeri resulterade i att en annan anmälan togs upp. Mannen blev nämligen misstänkt för försök till sexköp.

– Det var så vi upptäckte försöket till sexköp. Det blev inget sex, så det är inte fullbordat.

Lagt ned ärendet

Polisen har dock redan lagt ned ärendet.

– Det är oklart vem kvinnan är och vi kan inte få fram det. Han berättar inte vem det är och särskilt inte sedan han förstått att han blivit misstänkt för brott. Det blir svårt när man inte vet vem kvinnan är, säger Hampus Haag.

