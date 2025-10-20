Man sitter anhållen – stoppades med skåpbilen full av stöldgods

En man i 45-årsåldern, som är utländsk medborgare, sitter anhållen misstänkt för stöld. Han hämtades in till förhör efter en dieselstöld i Virserum och greps efter att polisen funnit över 100 misstänkt stulna föremål i mannens skåpbil vid en husrannsakan.

Det var vid 14-tiden i lördags som en polispatrull stoppade en skåpbil efter att ha fått in en anmälan om en dieselstöld i närheten av Virserum.

– Man har haft en åtelkamera vid den här grävmaskinen och därigenom fått fram ett registreringsnummer på skåpbilen. En patrull åker ut, letar efter bilen, träffar på den och stoppar föraren. Där fattar man misstanke om att han har saker i bilen som är stulna, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Polisen gör en husrannsakan i bilen och påträffar en stor mängd gods, framför allt verktyg av olika slag, som misstänks vara stulet.

– Det är över 100 godspunkter som vi har tagit i beslag. Vi håller på och försöker härleda godsen till olika anmälningar. Jag vet att man har lyckats spåra några godspunkter till anmälningar i vårt område och i region öst, säger Hampus Haag.

Den misstänkte mannen, som är utländsk medborgare, hämtades in till förhör vid 14-tiden i lördags. Polisen fattade efter förhöret, vid 17-tiden, beslut om att gripa honom och han blev sedermera anhållen misstänkt för stöld.

– Initialt hämtas han in på förhör och efter förhöret resulterar det i att han blir frihetsberövad. Hämtningen till förhöret är på grund av den här dieselstölden där man har sett hans bil.

Enligt Hampus Haag har åklagaren fram till i morgon på sig att besluta om man ska gå till häktning eller inte.