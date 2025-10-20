20 oktober 2025
IDROTTSFÖRENINGEN DRABBAD AV STOR SKADEGÖRELSE

Bruksvallen i Storebro har utsatts för omfattande skadegörelse. Foto: Arkivbild

KRIM 20 oktober 2025 12.34

Storebro IF har drabbats av omfattande skadegörelse på sin anläggning Bruksvallen. 

Det ska troligen ha skett mellan den 16 och 17 oktober. 

– Det är lite oklar brottstid, men någon ska ha hört mopeder vid 23-tiden den 16 oktober, berättar Hampus Haag vid polisen. 

Det som sedan hänt är att man kört upp a-planen på Bruksvallen. 

– Med moped eller motorcykel har man kört och sladdat runt, säger Haag. 

Skadornas värde uppskattas till 20 000 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

– Man har bara hört mopederna, det är ingen som har sett dem köra på planen. 

En anmälan om skadegörelse är upprättad.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

