IDROTTSFÖRENINGEN DRABBAD AV STOR SKADEGÖRELSE

Bruksvallen i Storebro har utsatts för omfattande skadegörelse. Foto: Arkivbild

Storebro IF har drabbats av omfattande skadegörelse på sin anläggning Bruksvallen.

Det ska troligen ha skett mellan den 16 och 17 oktober.

– Det är lite oklar brottstid, men någon ska ha hört mopeder vid 23-tiden den 16 oktober, berättar Hampus Haag vid polisen.

Det som sedan hänt är att man kört upp a-planen på Bruksvallen.

– Med moped eller motorcykel har man kört och sladdat runt, säger Haag.

Skadornas värde uppskattas till 20 000 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

– Man har bara hört mopederna, det är ingen som har sett dem köra på planen.

En anmälan om skadegörelse är upprättad.