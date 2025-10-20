IDROTTSFÖRENINGEN DRABBAD AV STOR SKADEGÖRELSE

Bruksvallen i Storebro har utsatts för omfattande skadegörelse.
Foto: Arkivbild
Det ska troligen ha skett mellan den 16 och 17 oktober.
– Det är lite oklar brottstid, men någon ska ha hört mopeder vid 23-tiden den 16 oktober, berättar Hampus Haag vid polisen.
Det som sedan hänt är att man kört upp a-planen på Bruksvallen.
– Med moped eller motorcykel har man kört och sladdat runt, säger Haag.
Skadornas värde uppskattas till 20 000 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt.
– Man har bara hört mopederna, det är ingen som har sett dem köra på planen.
En anmälan om skadegörelse är upprättad.