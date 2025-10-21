Korta polisnotiser: Stöld, smitning och cykel borta

Här har vi samlat några av helgens polisnotiser.

* En anmälan om stöld har upprättats efter en händelse på Intersport. I butiken har man hittat en tom förpackning och det rör sig om ett klädesplagg av märket Nike, oklart vad för plagg, som ska ha stulits. Värdet uppgår till 120 kronor.

Det finns ingen misstänkt för den ringa stölden.

* En kvinna i 30-årsåldern var och gymmade i Vimmerby. När hon kom ut efter ett 90 minuters långt pass var hennes cykel borta.

– Det finns inte fler uppgifter än så, det framgår inget värde på cykeln heller, säger Hampus Haag vid polisen.

* I fredags mellan 15.00 och 15.30 ska en parkerad bil fått skador.

– Vittnen har sett en bil köra in i en annan bil. Det uppstod skador och sedan drog man från platsen utan att ge sig till känna. Det finns ett registreringsnummer att gå på, så vi kanske kan få tag i vem det kan vara eventuellt, säger Hampus Haag.

I anmälan framgår inte var i Vimmerby detta har skett. En anmälan om smitning från trafikolycksplats är upprättad.