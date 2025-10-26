Dröjde med att anmäla viltolycka – får böta flera tusen kronor

En man körde på ett rådjur med sin personbil. Han dröjde dock för länge med att anmäla olyckan till polisen och döms nu därför för jaktbrott.

I mitten av februari körde en man bosatt i Vimmerby på ett rådjur på riksväg 23 norr om Gullringen. Lagen kräver att man snarast möjligt anmäler en viltolycka till polisen, vilket mannen inte ska ha gjort. Mannen, som är i 30-årsåldern, har stått åtalad för förseelse mot jaktlagen, vilken han nu fälls för.

I förhör har mannen vidgått de faktiska omständigheterna men bestritt ansvar och menat att han inte varit grovt oaktsam. Som skäl till detta har han angett att hans försäkringsbolag gett honom besked att han inte behövde polisanmäla händelsen eftersom hans bil fungerade. Detta var dock inget som Kalmar tingsrätt ansåg friade mannen från ansvar.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 200 kronor, totalt 8 000 kronor. Han ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.