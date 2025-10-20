EFTER STORA FYNDET – MAN BEGÄRS HÄKTAD

En man i 45-årsåldern begärs häktad, misstänkt för stöld och häleri. Genrebild. Foto: MostPhotos

Den man som greps med mängder misstänkt stöldgods i helgen begärs nu häktad. Misstankarna rör stöld och häleri.

Mannen är i 45-årsåldern och utländsk medborgare. Risken för att mannen avviker är en av anledningarna till att åklagare Camilla Nordgren nu begärt honom häktad.

De andra två anledningarna är att mannen kan försvåra utredningen och/eller fortsätta begå brott.

Mannen greps i lördags eftermiddag och tingsrätten i Kalmar kommer nu fatta beslut om eventuell häktning. Gripandet var relativt spektakulärt. En ägare till en grävmaskin hade satt upp en åtelkamera som fångade mannens registreringsnummer.

Två dagar efter dieselstölden vid grävmaskinen kunde polisen fånga in skåpbilen och väl i den fann man över 100 prylar som man misstänker har stulits.

– Det är över 100 godspunkter som vi har tagit i beslag. Vi håller på och försöker härleda godsen till olika anmälningar. Jag vet att man har lyckats spåra några godspunkter till anmälningar i vårt område och i region öst, sa Hampus Haag vid polisen i denna artikel.

Vi har sökt åklagare Camilla Nordgren utan resultat.