70-åring hävdar nödvärn – frias från flera grova brottsmisstankar

En man i 70-årsåldern har stått åtalad misstänkt för att bland annat ha misshandlat två andra män grovt med en batong och försökt skada dem med kniv. Nu frikänns mannen, som har hävdat nödvärnsrätt, från samtliga fem åtalspunkter. Händelsen inträffade i en hästhage i Vimmerby kommun.

Det var i februari 2023 som händelsen inträffade på en gård i Vimmerby kommun.

Mannen som var bosatt på adressen fick se två män i en hästhage tillhörande fastigheten. Mannen konfronterade de båda, som var ute på eftersök ett skadeskjutet vilt, varpå en konflikt uppstod.

Det hela slutade med att de båda männen polisanmälde mannen som var bosatt på gården och han har nu stått åtalad för en rad brott. Det handlar om två fall av grov misshandel, försök till grov misshandel, olaga hot och skadegörelse.

Alla tre hade skador

Enligt de båda målsägarna ska mannen ha misshandlat dem genom slag med en fjäderbatong i ansiktet, försökt skada dem med kniv, hotat dem genom att säga att han hade tagit båda två om han hade varit yngre samt tagit sönder den ene målsägarens glasögon.

Uppgifterna om vad som hänt går dock kraftigt isär. Den tilltalade mannen har vidgått att han har utdelat slag mot målsägarna, men har hävdat att han befunnit sig i en nödvärnssituation genom att han blev angripen och slagen med ett gevär när han sa åt de båda målsägarna att avlägsna sig från fastigheten.

Genom fotografier och rättsintyg är det utrett att samtliga de tre männen hade skador efter händelsen.

Frias på samtliga punkter

I sin dom konstaterar tingsrätten att det är åklagaren som har bevisbördan för att nödvärn inte förelegat, och att den tilltalades uppgifter om händelsen ska godtas om de inte motbevisas av åklagaren eller är uppenbart oriktiga.

Även om målsägarna enligt rätten har lämnat trovärdiga uppgifter så menar man att båda parters utsagor måste värderas med försiktighet. Detta främst eftersom de kan ha färgats av varandra efter man har pratat ihop sig samt det faktum att det har förflutit relativt lång tid sedan händelsen.

Det finns inga direkta vittnesiakttagelser till händelsen, och tingsrätten menar inte att det finns tillräcklig stödbevisning för en fällande dom. Man anser dessutom att åklagaren inte har motbevisat invändningen om nödvärnssituation, och friar därför den tilltalade mannen på samtliga åtalspunkter.

De båda målsägarna hade yrkat skadestånd om 67 900 kronor respektive 86 400 kronor, vilka båda avslogs helt av tingsrätten.