Två män gottade sig på hotell i flera dagar – smet från notan

Två gäster sov, åt och drack på Palace Hotell i Hultsfred i flera dagar, men de lämnade hotellet utan att betala för vistelsen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Polisen har fått in en anmälan om bedrägeri från Palace Hotell i Hultsfred. Två gäster gottade sig på hotellet i flera dagar och smet från notan när de lämnade hotellet.

Brottstiden för bedrägeriet sträcker sig mellan söndagen den 15 september och onsdagen den 18 september.

Två män uppges ha vilselett Palace Hotell genom att tillgodose sig rum och förtäring och sedan lämnat hotellet utan att betala. De två männen bodde på hotellet under tre nätter och beställde in dryck och mat till rummet. Sedan upptäckte personalen att de två männen har lämnat hotellet utan att betala för vistelsen.

Totalkostnaden uppgår till 6 600 kronor och därutöver tillkommer en summa för förtäring.

En man i 40-årsåldern från Halland är uppsatt som misstänkt i ärendet.