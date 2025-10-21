VIMMERBYBO DÖMS FÖR MASSA BROTT – UTPRESSADE TONÅRING

En Vimmerbybo i 20-årsåldern döms nu för mängder av brott. Det rör sig om bland annat bedrägeri, utpressning, olaga hot, våldsamt motstånd och flera narkotikabrott.

Samtliga brott har begåtts under förra året och totalt döms mannen för elva brott. Det rör sig om:

*Bedrägeri

*Förgripelse mot tjänsteman

*Försök till misshandel

*Hot mot tjänsteman

*Narkotikabrott

*Narkotikabrott

*Ofredande

*Olaga hot

*Ringa narkotikabrott

*Utpressning

*Våldsamt motstånd

Lurade kvinna på mobil

När det gäller narkotikabrotten handlar det om att mannen bjudit ut amfetamin till försäljning i november 2024. Ett par dagar senare, i samband med att mannen tagits in på polisstationen i Hultsfred, hade mannen drygt elva gram amfetamin på sig.

Bedrägeriet handlar om att Vimmerbybon, som är i 20-årsåldern, annonserat ut en mobiltelefon och tagit emot betalning utan att han haft avsikt att leverera mobiltelefonen. Han lurade på det sättet en kvinna att swisha 5 000 kronor till en annan person. Det här skedde i början av september 2024.

Samma dag gjorde Vimmerbybon sig skyldig till en utpressning. Det handlar om att mannen uttalat hot om att skada den tonåring från Vimmerby som fick swishbetalningen för mobilen till sig.

Dagen därpå hotade han tonåringen på Resecentrum i Vimmerby genom att uttala att han skulle knivhugga honom. I samband med detta utdelade han också en knuff mot tonåringen. Den 3 september döms han även för försök till misshandel. Det handlar om att Vimmerbybon utdelat flera slag mot tonåringen på Resecentrum och på så sätt försökt att skada denne.

Hotade polisman

I oktober förra året befann sig mannen på Fröken Snusks spelning på Pumpen i Södra Vi. I samband med att två poliser skulle omhänderta mannen försökte han slita sig loss, sparkade med benen, krängt kraftigt med kroppen och spänt sina armar för att hindra poliserna.

Mannen spottade också mot de två poliserna i syfte att hämnas för att de omhändertagit honom. På väg till polisstationen uttalade han även hot mot en av poliserna.

Han angrep en av polismännen med hot om våld efter omhändertagandet och uppgav på ett ilsket sätt att han visste vart polismannen bor och att det "inte kommer bli kul för honom".

Umgåtts sporadiskt

De här sistnämnda händelserna samt bedrägeriet har mannen varken kunnat erkänna eller förneka. Detta till följd av att han varit så narkotikapåverkad att han helt enkelt inte minns.

Vimmerbybon har däremot nekat till åtalet som gäller utpressning, olaga hot, ofredande och försök till misshandel. Tonåringen har berättat att han och den dömde Vimmerbybon umgåtts sporadiskt och att mannen – när denne inte tar droger – är en jättesnäll kille.

Han höll på att säga ja till att hjälpa Vimmerbybon med att ta emot och swisha vidare pengar som betalning för en mobiltelefon. Han hade hört från andra kamrater att det kunde vara något skumt med detta och sa till slut nej.

Trots att han upprepade gånger sa att han inte ville ta emot någon swish fick han 5 000 kronor från kvinnan som utsattes för bedrägeriet. Han swishade direkt vidare pengarna till en annan person för att Vimmerbybon skulle tro att tonåringen inte hade fått några. Senare träffades de två vid en butik i Vimmerby och då kunde den nu dömde se att tonåringen swishat pengarna vidare. Han blev då arg på hur tonåringen agerat.

Tonåringen hade tankat för en del av pengarna, men swishade 4 000 kronor till ett nummer som han blev anvisad av den nu dömde.

Skrek en massa saker

Dagen därpå, när tonåringen kom till Resecentrum med en buss, inträffade det olaga hotet, ofredandet och försöket till misshandel. Vimmerbybon sökte då upp tonåringen och försökte slå honom med flera slag. Han skrek en massa saker och förklarade vad han var kapabel till.

Tonåringen tolkade situationen som att Vimmerbybon ville skrämma honom och visa vem det var som bestämde.

Vimmerbybon har däremot i förhör uppgett att det var tonåringen själv som låg bakom bedrägeriet. Enligt hans version ville tonåringen tjäna snabba pengar och han hjälpte honom lite med detta.

"Sedan blev NN girig och ville ha alla pengar själv. Han kände att det var NN som försökte lura honom", har Vimmerbybon sagt.

När det gäller händelsen på Resecentrum uppger mannen att han bara var där och slappade. Han säger att han ville prata med tonåringen och endast argumenterade om det som skett.

"Trodde inte det var så här illa"

När det gäller händelserna mot polisen var mannen påverkad och han vet inte om det var något mer än alkohol. Han har trott att han haft en bra minnesbild av vad som hänt, men märkt att det är en helt annan historia nu när han sett den film som spelats in med en av polisernas kroppskamera.

Efter att mannen sett filmen förstår han också att polismannen blev rädd och han har uppgett att det var jobbigt att se filmen.

"Han trodde inte att det var så här illa", står det i domen.

Nu döms han för samtliga dessa brott. Vimmerbybon förekommer sedan tidigare under sex avsnitt i belastningsregistret och tingsrätten anser att påföljden bör bestämmas till fängelse.

Mannen har genomgått behandling för sitt missbruk av narkotika och därför anser rätten att det finns skäl att döma mannen till skyddstillsyn i stället för fängelse. Rätten tror att den påföljden kan få mannen att avhålla sig från fortsatt brottslighet och han ska genomgå den vård och behandling som frivården i samråd med socialtjänsten anser är rätt.

Han ska betala 5 000 kronor i skadestånd till den bedragna kvinnan och 5 000 kronor i skadestånd till den polis han hotat. Han ska också betala 37 000 kronor i skadestånd till tonåringen.