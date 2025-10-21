Åtal väckt mot man som hotade att döda annan man

En man i 70-årsåldern från Vimmerby kommun åtalas misstänkt för ett fall av olaga hot. Foto: Jakob Karlsson

En man i 70-årsåldern från Vimmerby kommun åtalas vid Kalmar tingsrätt misstänkt för ett fall av olaga hot som inträffade på en gård i kommunen i våras.

Det var i början av maj tidigare i år som Vimmerbybon ska ha hotat en annan man genom att ta ett grepp runt hans hals och uttala ”kommer du hit igen så är du död” eller ord med liknande innebörd och genom att uttala ”vi skickar hit folk och klämmer helvetet”. Misstänkt ska även ha höjt sin traktors aggregat över målsägandes bil och frågat honom om han ska gå hem.

Hotet var av sådan dignitet att målsägande kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet och sin egendoms säkerhet. Åklagaren menar på att misstänkt begick gärningen med uppsåt.

Målsägande yrkar skadestånd av misstänkt med 20 000 kronor och yrkandet avser kränkning.

Den nu åtalade mannen förnekar brott.