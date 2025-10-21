Hittade stor mängd narkotika vid Resecentrum – häktad man åtalas

I en skogsdunge intill Resecentrum i Vimmerby hittade polisen en mängd narkotika i påsar och i en väska. Nu åtalas en häktad man för en rad brott. Foto: Polisen

Flera polispatruller larmades till Resecentrum i Vimmerby med anledning av en misshandel. Väl där fattade man ävena andra misstankar mot den man som man grep, och i en skogsdunge i närheten hittades en mängd narkotika. Nu åtalas den häktade mannen för en rad brott.

Det var den 12 augusti som två polispatruller blev beordrade av regionledningscentralen till Resecentrum i Vimmerby med anledning av en misshandel.

Väl på plats fick den första patrullen ganska snabbt tag i den utpekade gärningspersonen, en man i 30-årsåldern som är känd av polisen sedan tidigare och har kopplingar till Vimmerby.

Uppringaren, en tonårig pojke, berättade för polisen att han och hans två kompisar sett mannen bete sig konstigt i skogen intill tågrälsen och närmade sig honom för att se vad han höll på med. Enligt killen ska mannen då ha upptäckt dem, jagat efter dem och också fått tag på en av kompisarna. Det var då killen ringde polisen.

Hittade knark i skogsdunge

Efter samtal med pojkarna, som samtliga pekade ut 30-åringen, började polisen leta i det skogsområde där mannen setts gå omkring. Bredvid en slängd elsparkcykel, som antogs vara 30-åringens, hittade man två gömda påsar med misstänkt narkotika i. Några meter därifrån hittades en mobiltelefon som var i gång och hade flera notiser framme där många enligt polisens tolkning gällde narkotikaförsäljning.

Även en hundpatrull kallades till platsen, och den gjorde ytterligare fynd i området; bland annat hasch, redlinepåsar och emballage.

Den misstänkte mannens greps därefter och fördes till arresten i Kalmar. Sedan den 15 augusti har han suttit häktad.

Åtalas för en rad brott

Mannen i 30-årsåldern åtalas nu misstänkt för tre fall av narkotikabrott, ett ringa narkotikabrott, olaga hot samt brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Vad gäller narkotikabrotten menar åklagaren att ett av dem rör innehav i överlåtelsesyfte av 18,9 gram kokain, 344,4 gram cannabis, 110 tabletter tramadol och 17,9 gram 3-CMC, det som hittades i skogsdungen intill Resecentrum.

De båda andra narkotikabrotten handlar om att mannen ska ha sålt narkotika till en person vid två tillfällen under sommaren samt att han själv bar på 465 gram cannabis i en påse när han greps på Resecentrum i Linköping i mitten av juli. Vid det tillfället hade han också spår av amfetamin, kokain, tramadol, buprenorfin och alprazolam i kroppen, vilket avser åtalet för ringa narkotikabrott.

Hotade att ”slå sönder” pojke

Det olaga hot som åklagaren åtalar mannen för ska han enligt stämningsansökan ha gjort sig skyldig till då han jagade tonårskillarna vid Resecentrum i Vimmerby. Enligt åklagaren ska mannen då ha sagt något i stil med att ”om det inte fanns kameror på platsen hade han slagit sönder honom”.

Avslutningsvis åtalas han alltså också för brott mot lagen om förbud mot vissa farliga varor. Här menar åklagaren att mannen utan tillstånd och i överlåtelsesyfte innehaft 291,2 gram brefedron. Även det ska ha inträffat i samband med händelsen vid Resecentrum i Vimmerby.

Åklagaren vill även förverka 500 kronor i kontanter från mannen, som man menar sannolikt kommer från brottslig verksamhet.

Den tilltalade mannen förnekar samtliga brott förutom det egna bruket på Resecentrum i Linköping.