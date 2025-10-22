Öltjuv i Vimmerbybutik hade med sig ”ölen hemifrån” – ännu en gång

Nyligen åtalades en kvinna misstänkt för att ha stulit öl från en butik i Vimmerby. Nu döms hon för en ölstöld från en annan butik i stan. I båda fallen har kvinnan förnekat brott och hävdat att hon har haft med sig ölen som hittades i hennes väska hemifrån.

För två veckor sedan åtalades en kvinna i 35-årsåldern misstänkt för att den 29 september ha stulit två sexpack folköl från Ica Supermarket i Vimmerby. När polisen kom till platsen och beslagtog ölen i hennes väska hävdade kvinnan att hon inte alls hade stulit den, utan att hon hade köpt ölen i en annan butik ett par veckor tidigare och gått omkring med den i väskan sedan dess. I detta ärende har rättegång inte hållits ännu.

Det har det däremot gjort i ett annat ärende där kvinnan har stått åtalad. Även denna gång handlar det om ölstöld från en Ica-butik, men nu från Ica Kvantum på Magasinsgatan. Händelsen inträffade den 20 juni i år, och under onsdagsförmiddagen kom domen mot kvinnan.

Hade med sig ölen hemifrån – igen

Enligt tingsrätten är det styrkt att kvinnan vid tillfället stal öl till ett värde av 123 kronor. Det hela uppmärksammades av ett vittne som såg när kvinnan stoppad ner ölen i sin väska och passerade kassan utan att betala.

Kvinnan har under rättegången förnekat gärningen. Hon har uppgett att hon inte vet var ölen kommer ifrån men att hon har haft den med sig hemifrån – även denna gång.

Tingsrätten köpte inte förklaringen, ansåg åtalet vara styrkt och bestämde påföljden till 30 dagsböter om 80 kronor, totalt 2 400 kronor. Kvinnan ska också betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.