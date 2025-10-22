Ung Vimmerbybo döms till fängelse – tvättade pengar efter brott

En ung man bosatt i Vimmerby kommun döms till fängelse efter att ha varit en del av en penningtvättshärva där flera personer ska ha utsatts för bedrägeri. Enligt domen ska mannen via sitt bankkonto ha fört vidare pengar härrörande från brott.

Mellan den 9 och 11 augusti 2024 utsattes fyra unga personer från olika delar av landet för bedrägeri. Samtliga målsägare hade kontakt med en person på sociala medier om köp av biljetter till olika evenemang. De ombads av säljaren att swisha överenskomna belopp till ett telefonnummer som visade sig tillhöra en man i 20-årsåldern bosatt i Vimmerby kommun.

Alla fyra swishade den avtalade summan, men därefter blev det helt tyst från säljaren och ingen av målsägarna fick några biljetter eller sina pengar tillbaka.

Dök aldrig upp i rätten

I samband med att mannen från Vimmerby tog emot respektive swishbetalning överförde han inom loppet av ett par minuter exakt samma belopp vidare till sitt Revolut-konto.

I polisförhör har den tilltalade mannen, som aldrig dök upp när det var dags för rättegång, sagt att han inte kände till att de belopp som fördes över till hans konto kom från bedrägerier och att han inte kände igen målsägarna.

Enligt mannen trodde han att swishbetalningarna kom som återbetalning av skulder som andra personer hade till honom. Pengarna satte han sedan in på sitt Revolut-konto och investerade i kryptovaluta, men de finns inte kvar i dag, har han berättat.

Döms enligt åtalet

I sin dom slår dock tingsrätten fast att det är styrkt att den unge mannen från Vimmerby upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengar härrörande från bedrägerier, och därefter omsatt pengarna genom att överföra dem till ett annat konto. Åtgärderna har varit i penningtvättssyfte, skriver man.

Rätten menar också att mannen, utifrån omständigheterna kring insättningarna, måste ha vetat att pengarna kom från bedrägerier, och att han därmed har agerat uppsåtligt.

Utifrån det belopp som mannen har tvättat vid respektive tillfälle (mellan 800 och 1 400 kronor) döms han av Kalmar tingsrätt för tre penningtvättsförseelser och ett penningtvättsbrott, helt i enlighet med åtalet.

Nu väntar fängelse

Mannen dömdes 2024 för penningtvättsbrott, då till villkorlig dom och böter. Denna gång bestämdes påföljden till en månads fängelse. En stark orsak till detta var att han har återfallit i samma typ av brottslighet mindre än fyra månader efter att han dömdes till villkorlig dom.

Mannen ska också betala skadestånd till målsägarna med det belopp de har förlorat genom respektive bedrägeri samt en avgift till brottsofferfonden.