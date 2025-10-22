22 oktober 2025
Mejl fejkades från föreningens ordförande

Foto: MostPhotos

KRIM 22 oktober 2025 18.00

Polisen har fått in en anmälan om olovlig identitetsanvändning från en kivnna som är ordförande i en förening. 

Målsägande är ordförande i en förening och har nu märkt att det har skickats ut mejl till styrelsemedlemmar från en e-postadress som är väldigt lik hennes egen. Det är inte hon som har skickat detta, men mejlen är underskrivna med hennes namn.

– Ingen har kommit till skada och inget allvarligt har skrivits i mejlen. Det står bland annat att ordförande kommer vara i möte och att mottagaren uppmanas att svara på den felaktiga e-post-adressen, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Målsägande är en kvinna i 75-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.

Ossian Mathiasson

