Dubbla bedrägeriförsök anmäls till polisen

Polisen har fått in dubbla anmälningar om försök till bedrägeri som inträffade under tisdagseftermiddagen.

Den första händelsen inträffade vid 14.55-tiden i tisdags. Målsägande, en kvinna i 65-årsåldern från Vimmerby kommun, har fått ett sms om att hon har en obetald faktura. I det här smset står det även ett telefonnummer som man kan kontakta om man har några frågor. Målsägande ringer upp numret, pratar med en person och blir vidarekopplad till en IT-tekniker från företaget som man hävdar sig komma från.

– Under samtalets gång får målsägande kontakt med sin son och sonen säger till målsägande att ”du håller på att bli lurad och måste lägga på och kontakta din bank”, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Målsägande la på luren, kontaktade banken och fick information om att inga pengar hade förts över. Banken har spärrat kvinnans konton.

Den andra händelsen vid ungefär samma tid i tisdags. En kvinna i 70-årsåldern, har fått ett sms med information om en obetald faktura och ett telefonnummer som man ska höra av sig till. Hon ringde upp numret, blev kopplad till säkerhetsavdelningen, började ana oråd och la på luren. Det blev ingen ekonomisk förlust för målsägande.