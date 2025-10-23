MAN UTSATT FÖR RÅN I CENTRALA VIMMERBY – FÖRDES TILL AKUTEN

En man i 25-årsåldern utsattes för ett rån i centrala Vimmerby på onsdagskvällen och fick föras till akuten i Västervik.

Polisen beodrades till akuten i Västervik på onsdagskvällen för att prata med en målsägande och upprättade på plats en anmälan om rån och övergrepp i rättssak efter en händelse i Vimmerby tidigare på kvällen.

Det var vid 22-tiden på onsdagskvällen som rånet ägde rum vid Båtmansbacken i Vimmerby.

Målsägande, en man i 25-årsåldern hemmahörande i Västerviks kommun, uppger att han har blivit slagen och hotad av flera okända gärningspersoner som har tagit kontanter från honom och uttalat någon form av hot. Summan vill inte polisen uttala sig om.

Målsägande fördes efter händelsen till akuten i Västervik. Av anmälan framgår det inte hur han har tagit sig till akuten och inte hur skadebilden ser ut.

Polispatrullen fick åka till akuten i Västervik för att prata med målsägande. Det ska ha varit flera gärningspersoner, men det finns inga uppgifter på vem eller vilka som har gjort det.