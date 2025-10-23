VIMMERBYPAR BLEV LURADE OCH FÖRLORADE SEXSIFFRIGT BELOPP

Ett Vimmerbybor polisanmäler att de har blivit av med 129 000 kronor i veckan. Foto: MostPhotos

Ett Vimmerbypar i 65–70-årsåldern utsattes för ett bedrägeri och lurades på ett sexsiffrigt belopp tidigare i veckan.

Vimmerbyparet fick ett sms som såg ut att komma från Svea Inkasso och uppmanades att ringa ett telefonnummer.

Målsägande ringde numret och fick prata med någon som sa sig arbeta för Svea Inkasso och blev därefter vidarekopplad till Nordea Bank. Målsägande uppger i sin tur att man har blivit av med 129 000 kronor under samtalets gång.

Brottstiden sträcker sig mellan tisdag och onsdag. Misstänkt är okänd.