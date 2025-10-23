Vimmerbybo slipper fängelse – skallade och dödshotade poliser

En man bosatt i Vimmerby hotade tre poliser till livet och skallade en av dem i huvudet. Trots att rätten tycker att brottet är värt några månader i fängelse slipper han helt undan fängelsestraff.

Det var den 15 oktober 2023 som en polispatrull skulle omhänderta en man i 30-årsåldern från Vimmerby enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer). Enligt den dom som Kalmar tingsrätt förkunnade under torsdagen ska mannen då ha gjort våldsamt motstånd för att hindra poliserna.

Under transporten till polishuset i Västervik ska mannen sedan ha uttalat flera dödshot mot de två polismän som fanns i bilen samt dödshot riktade mot deras familjer. Bland annat ska han ha sagt att han kunde få dem skjutna i huvudet för 50 000 kronor. Mannen ska även ha skallat den polisman som under färden satt bredvid honom i baksätet.

Väl framme vid arresten i Västervik ska mannen ha uttalat dödshot och skällsord mot en kvinnlig polis i samband med att hon skulle låsa in honom i cellen.

”Efterhandskonstruktion”

Mannen har stått åtalad för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd samt tre fall av hot mot tjänsteman, och han fälls på samtliga punkter.

Mannen har erkänt hot mot de två polismän som grep honom, av händelsen i arresten i Västervik har han inga minnen, medan han förnekar våldsamt motstånd samt att han skulle ha skallat den ena polismannen. I stället hävdar mannen att det hela började med att polismännen slog honom i magen, vilket en bekant till mannen vittnade om under huvudförhandlingen.

Berättelsen om att mannen ska ha blivit slagen av polismännen samt vittnesmålet menar rätten dock framstår som en ”efterhandskonstruktion” anpassade efter varandra sedan de båda pratat ihop sig.

Därför slipper han fängelse

I stället anser rätten att de tre polisernas versioner av vad som har hänt får starkt stöd av varandra samt av en ljudinspelning som gjordes under färden från Vimmerby till polisstationen i Västervik.

När det kommer till brottslighetens straffvärde menar rätten att den motsvarar fängelse i tre månader och att det krävs särskilda skäl för att bestämma straffet till skyddstillsyn i stället för fängelse. Det hittar dock rätten i och med att mannen samtycker till att domen förenas med samhällstjänst 80 timmar. Rätten anser också att skyddstillsyn kan bidra till att han inte begår nya brott.

Mannen ska också betala 10 000 kronor respektive 5 000 kronor i skadestånd till polismännen som grep honom. Den kvinnliga polisens yrkande på 5 000 kronor i skadestånd avslogs däremot, då det hotet inte ansågs tillräckligt allvarligt.

”Poliser i tjänst och arrestvakter måste vara mentalt förberedda på att möta hot och våld”, skriver tingsrätten i domen.