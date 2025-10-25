Flera dopningspreparat i Vimmerbybons urin – nu döms han

Analyssvar av prover visade att mannen från Vimmerby hade flera olagliga medel i kroppen. Nu döms han av Kalmar tingsrätt för ringa dopningsbrott.

Det var den 16 juli i år som an polispatrull träffade på den misstänkte mannen, som var känd för dem sedan tidigare, och som man då tyckte visade tydliga tecken på att vara påverkad av okända substanser. Prover togs på mannen, och analyssvar av dessa visade att han vid tillfället hade spår av de dopningsklassade preparaten drostanolon, boldenon, trenbolon, metenolon och testosteron i kroppen.

Under förundersökningen har mannen, som är i 40-årsåldern, bestridit ansvar för brott. I och med att mannen inte närvarande vid huvudförhandlingen var det hans uppgifter under förundersökningen som låg till grund för hans försvar.

En spruta varannan dag

I sin dom konstaterar Kalmar tingsrätt att det av analysbesked är styrkt att de angivna ämnena fanns i mannens urin vid provtagningstillfället.

Mannen har i sitt förhör uppgett att han var i kontakt med testosteron i april och att han tagit testosteron, som han köpt via Internet, sedan december. Han tog en spruta varannan dag, har han uppgett.

Någon bevisning om när intaget närmare har skett, eller om detektionstiden för testosteron, har inte åberopats. Mannens uppgifter anses därmed inte vederlagda och rätter menar därför att det inte är styrkt att mannen brukat testosteron den 16 juli 2025 eller kort tid dessförinnan. Det är däremot styrkt att han brukat drostanolon, boldenon, trenbolon, metenolon inom tiden i gärningsbeskrivningen, skriver tingsrätten i sin dom.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 140 kronor, totalt 4 300 kronor. Han ska dessutom ersätta staten för kostanden för provtagning och analys samt betala en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.