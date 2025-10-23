Polisnytt i korthet: Bedrägeriförsök, drograttfylleri och olaga hot

Här redovisar vår tidning flera polisnyheter med koppling till Vimmerby kommun i korthet.

Försök till bedrägeri:

En man i 75-årsåldern noterade under måndagen att han hade ett reserverat belopp på sitt konto på 935 kronor till ett företag. Det kände målsägande inte igen, vilket resulterade i att han spärrade sitt konto och kort hos banken och inga pengar har dragits från hans konto.

– Han har kvar sitt kort hemma och vet inte hur de har kommit över informationen på hans kort, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

Brott mot områdesskydd:

Miljö- och byggnadsnämnden anmäler en kvinna i 55-årsåldern och en man i 55-årsåldern från Vimmerby kommun misstänkta för brott mot områdesskydd på en adress utanför Vimmerby.

– Det är klart vad det handlar om, men det vet väl miljö- och byggnadsnämnden någonting om, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

Drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk:

En polispatrull stoppade vid 14-tiden på onsdagen en bilist i höjd med Frödinge på riksväg 40. Föraren, en man i 25-årsåldern från Vimmerby, framförde en personbil och upplevdes vara påverkad. Han misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk och medtogs för provtagning.

Olaga hot:

En man i 20-årsåldern polisanmäler en man i 45-årsåldern misstänkt för olaga hot som inträffade i Vimmerby vid 15.50-tiden på onsdagen. Misstänkt ska ha uttalat hot som har framkallat rädsla hos målsägande.