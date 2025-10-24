BILJAKT I VIMMERBY INATT – FÖRAREN FLYDDE

Nattens trafikolycka i Vimmerby blev följden av en dramatisk biljakt. Färden slutade i Kohagsrondellen och föraren lyckades smita från polisen.

Vid 23.03 inleddes förföljandet. Polisen misstänkte att föraren var påverkad av narkotika och försökte få personen att stanna. Föraren valde att smita och en biljakt inleddes. Polisen skriver att jakten delvis bedrevs i ”mycket hög hastighet” och det hela slutade med att föraren körde in i Kohagsrondellen.

I bilen satt passageraren kvar och denna klarade sig utan allvarliga skador. Föraren sprang från platsen och trots ett intensivt sökande med bland annat hundpatrull lyckades personen undkomma. Vid 06.25 i morse var ännu ingen gripen.

Händelsen utreds som grov vårdslöshet i trafik.