BILJAKT I VIMMERBY INATT – SE FLERA BILDER HÄR

Den dramatiska bilfärden i Vimmerby slutade här, en bit ifrån Kohagsrondellen. Foto: Jakob Karlsson

Nattens trafikolycka i Vimmerby blev följden av en dramatisk biljakt. Färden slutade i Kohagsrondellen och föraren lyckades smita från polisen.

Vid 23.03 inleddes förföljandet. Polisen misstänkte att föraren var påverkad av narkotika och försökte få personen att stanna. Föraren valde att smita och en biljakt inleddes. Polisen skriver att jakten delvis bedrevs i ”mycket hög hastighet” och det hela slutade med att föraren körde av vägen vid Kohagsrondellen.

I bilen satt passageraren kvar och denna klarade sig utan allvarliga skador. Föraren sprang från platsen och trots ett intensivt sökande med bland annat hundpatrull lyckades personen undkomma. Vid 06.25 i morse var ännu ingen gripen.

Händelsen utreds som grov vårdslöshet i trafik.

Körde in i ett träd

Vid 08.40 berättar Evelina Olsson vid polisen att man inte har någon misstänkt. Fordonet ägs av en man i 60-årsåldern bosatt i Blekinge.

– Vi kan inte vet om det var bilens ägare osm körde fordonet och jag vet inte om det finns någon teori kring det.

Något formell förhör med passageraren har inte hållits. Biljakten pågick mellan 23.03 och 23.06 och slutade i en krock vid Kohagsrondellen. Bilen körde in i ett träd och föraren sprang sedan från platsen.

– Patrullen har uppskattat väldigt höga hastigheter, men det är svårt att säga en siffra när det inte är säkerställt. Det blir spekulativt.

Personen jagades i området fram till 02.00.