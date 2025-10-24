TRE MÄN ÅTALAS FÖR RÅN OCH UTPRESSNING I VIMMERBY

Tre män har suttit häktade för rån och utpressning i Vimmerby sedan mitten av september och blev åtalade under fredagen. Foto: MostPhotos

Tre män, samtliga i 25-årsåldern, har suttit häktade sedan mitten av september misstänkta för två rån och ett fall av utpressning i centrala Vimmerby. I dag har åtal väckts mot de tre männen som alla förnekar brott.

Det var i början av september som de tre männen, alla välkända av polisen, misstänks ha utfört rån och utpressning i centrala Vimmerby. En av männen är bosatt i Hultsfred och de två andra i Skåne. Minst en av männen har koppling till Vimmerby sedan tidigare.

De tre männen greps, anhölls och häktades och häktningstiden gick ut den 25 september. Åklagaren Johan Henningsson har fått åtalstiden förlängd två gånger och väckte åtal i ärendet i dag.

Åklagaren har för vår tidning berättat att två personer har hittat ett revolutkort som man sedan misstänks ha använt.

”Som ”belöning” för det har båda parterna blivit rånade och en har dessutom blivit pressad på pengar. Tre är misstänkta för utpressning och rån av den ena personen och två är misstänkta för rån av den andra personen”, sa åklagaren till vår tidning för en tid sedan.

Vad gäller det första ärendet om rån och utpressning misstänks de tre männen tillsammans och i samförstånd ha stulit kläder, parfym, en kolsyrepistol och flera knivar till icke ringa värde från målsägande genom att i målsägandes bostad och inför målsägandes familj hota att skada eller döda målsägande, målsägandens partner och barn, står att läsa i åtalet.

Utpressningen ska enligt åklagaren handla om att de har hotat att skada eller skjuta barnet för att förmå målsägande att betala 17 500 kronor till dem. Barnet ska ha lyfts upp och hållits fast. Målsägande ska ha förts till en bankomat i Vimmerby där målsägande förmåddes att ta ut 10 500 kronor.

En av männen åtalas även för ofredande då han misstänks ha lyft upp och hållit fast barnet, en handling som kunde förväntas kränka barnets frid på ett kännbart sätt under rådande omständigheter, menar åklagaren.

Vad gäller det andra ärendet om rån hävdar åklagaren att två av männen ska ha stulit kläder till icke ringa värde från en annan målsägande genom att hota att skada målsägande.

De tilltalade männen förnekar brott.