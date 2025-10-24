24 oktober 2025
Fräck stöld i butik – lämnade kvar gamla skorna

Ett par skor stals från Intesport på ett fräckt sätt under torsdagen. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 24 oktober 2025 11.55

Vid 17-tiden i torsdags utsattes en Vimmerbybutik för en fräck stöld. 

In i butiken kom en man i 50-årsåldern och köpte ett par skor. Allt fine? Nej då. Kvar i butiken hittades mannens gamla skor och ganska snabbt kunde personalen se att klivet ut ur butiken med ett stulet par skor på fötterna. En tom skokartong hittades nämligen i butiken. 

Värdet för de stulna skorna ligger på cirka 500 kronor. 

– Vi har ett signalement på personen och det ska vara en man i 45-55-årsåldern. Vi får se om vi kan få fram vem det är. Jag tänker att de har kameror och vi får se om vi kan se vem det kan vara, säger Hampus Haag vid polisen. 

Jakob Karlsson

