24 oktober 2025
Cannabis hittades i Vimmerbybos bostad efter fordonsstopp

Foto: Bildbyrån

KRIM 24 oktober 2025 15.00

Polisen stoppade en misstänkt drogpåverkad förare i Vimmerby på torsdagseftermiddagen och hittade därefter cannabis i Vimmerbybons bostad.

Polisen stoppade en bil på Storgatan i Vimmerby vid 16.30-tiden på torsdagen.

Vid stoppet misstänker patrullen att föraren, en man i 40-årsåldern från Vimmerby kommun, är påverkad av narkotika och tas därför med för provtagning. Under förhöret med honom fattar man misstanke om att han kan ha narkotika i sin bostad. Polisen gör en husrannsakan och påträffar cannabis till normalgraden i bostaden.

Han misstänks för drograttfylleri, ringa narkotikabrott eget bruk och narkotikabrott innehav av normalgraden.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

