Hultsfredsbo gick till attack med metallrör och misshandlade sina söner

En man gick till attack mot en annan man i centrala Hultsfred. Med ett långt metallföremål slog han honom i nacken, i huvudet och på kroppen. Nu väntar fängelse för Hultsfredsbon, som också döms för att ha misshandlat sina söner.

Attacken med metallröret inträffade i centrala Hultsfred i mitten av augusti i år.

Två män kom gående på trottoaren när 55-åringen, som var flyktigt bekant till dem, kom körande med sin bil. Han stannade, klev ur bilen och tjafs uppstod.

Så småningom lugnade det ned sig och de båda männen gick vidare. Men för 55-åringen hade det inte lagt sig. Ännu en gång körde han upp bredvid dem och hopade ur bilen, och den här gången spårade det ur helt.

I förhör har 55-åringen förnekat brott, men samtidigt sagt att han ”tappade sin vakenhet” efter att den första konfrontationen avslutats och att han inte minns att han utsatt målsäganden för våld.

Låg blodig på marken

Enligt Kalmar tingsrätts dom, som förkunnades under fredagen, ska 55-åringen vid den andra konfrontationen oprovocerat ha attackerat målsäganden med ett drygt fyra decimeter långt metallrör som han hade i sin bil. Med det slog han målsäganden i nacken, i huvudet och över kroppen. Målsägaren, som låg blodig på marken när polisen kom till platsen, fick uppsöka sjukhus och syddes där i huvudet.

55-åringen har erkänt att han kan ha puttat målsäganden, men delar av misshandeln filmades av den andre mannen och läkarutlåtande stöder också åklagarens åtal, som tingsrätten anser vara styrkt.

Misshandlade sina söner

Den 55-årige mannen döms också för att ha misshandlat sina två sönder, vilket ska ha skett ungefär ett år tidigare, i mitten av augusti 2024.

Misshandeln ska ha inträffat i 55-åringens bostad i Hultsfred, där ett bråk uppstod mellan honom och den äldste sonen. Polis kallades till platsen och då berättade den äldre sonen att han hade blivit misshandlad av sin pappa. Även den yngre sonen berättade att han hade blivit slagen av pappan när han skulle avbryta bråket. På båda sönerna dokumenterades skador.

Bröderna har senare tagit tillbaka sina första utsagor, men tingsrätten fäster stor tilltro till det de sa i de första förhören och dömer även här 55-åringen mot sitt nekande. Detta avser två fall av misshandel och ett fall av barnfridsbrott, då ett barn ska ha blivit vittne till den ena misshandeln.

Påföljden bestämdes till ett år och tre månaders fängelse. Mannen ska betala skadestånd till mannen som blev slagen med metallröret med 28 700 kr.