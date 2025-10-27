TONÅRING MISSTÄNKT EFTER BILJAKTEN I VIMMERBY

Här tog den dramatiska biljakten slut. Foto: Jakob Karlsson

Det var natten mellan den 23 och 24 oktober som det skedde en biljakt i Vimmerby. Föraren lyckades undkomma polisen, men nu har man en misstänkt.

Det var vid 23-tiden i torsdags kväll som polisen inledde ett förföljande. Polisen misstänkte att föraren var påverkad av narkotika och försökte få denne att stanna.

Föraren försökte köra ifrån polisen och en biljakt inleddes. Enligt polisen bedrevs jakten "i mycket hög hastighet" och det hela slutade med att föraren körde av vägen vid Kohagsrondellen.

Föraren sprang från platsen och trots ett intensivt sökande med bland annat hundpatrull fick man aldrig fick tag i föraren av bilen.

Dubbla brottsmisstankar

På fredagsmorgonen framkom att fordonet ägdes av en man i 60-årsåldern bosatt i Blekinge. Under fredagen fick polisen en del uppgifter som man har tittat vidare på.

Det gör att man nu har en ung person misstänkt för dubbla brott.

– Ja, vi fick så pass mycket uppgifter att vi har satt upp en person som misstänkt i ärendet.

Det rör sig om en tonåring som är hemmahörande i Blekinge. Personen har ännu inte fyllt 18 år och det gör att rubriceringen olovlig körning – eftersom man saknar rätt att köra bil – också har tillkommit. Sedan tidigare var rubriceringen grov vårdslöshet i trafik.

– Vi har inte pratat med personen ännu, säger Hampus Haag vid polisen.

"Vill prata med personen först"

Några andra omständigheter kring händelsen kan inte Hampus Haag kommentera. Exempelvis inte om man misstänker att tonåringen tagit föräldrarnas bil.

– Jag tänker att jag inte kommenterar det just nu i alla fall. Vi vill prata med personen först, så jag håller lite på det ännu.

Vet man vad personen gjorde här?

– Nej, vi har inte pratat med honom, så vi har inte ställt frågan ännu.