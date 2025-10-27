Riktad insats mot narkotika i Vimmerby – blev påkomna på toalett

Under helgen gjorde polisen en riktad insats mot narkotika i Vimmerby. Det har lett till en mängd anmälningar. Bland annat blev två unga män påkomna på en toalett.

– Man kan säga att man jobbat extra riktat mot narkotika den här helgen. Det var ingen jätteinsats på något sätt, men det var löningshelg och då bemannar upp lite mer. Ju fler poliser som är ute desto mer upptäcks, säger Hampus Haag vid polisen.

I fredags kväll vid 20-tiden kontrollerades två personer på Sevedegatan i Vimmerby. Polisen fattade misstankar mot en man i 30-årsåldern från Hultsfreds kommun, som man tyckte uppträdde påverkat.

– Man misstänker att han även har narkotika på sig, men man påträffade ingen narkotika och därför blev misstankarna om innehav nedlagda, säger Haag.

Mannen blev enbart misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och vid samma tidpunkt blev en Vimmerbybo i 30-årsåldern också misstänkt. På honom hittade man en mindre mängd narkotika.

– Det ska skickas på analys, men det var något pulverliknande. Vi vet ännu inte vad det var.

Blev påkomna på toalett

I samband med ett evenemang på Pumpen i Södra Vi natten mellan lördag och söndag blev två unga män misstänkta för brott. Det var ordningsvakter som kom på två personer med att hålla på med narkotika på en toalett.

– Man tog med de här två grabbarna för att lämna urinprov och de blev också visiterade. Man tog även narkotikan som fanns i en påse i beslag, säger Hampus Haag.

En av de två är nu misstänkt för både innehav och eget bruk och den andre är endast misstänkt för bruk. Det rör sig om en man i 20-årsåldern från Tranås kommun och en man i övre tonåren från Eksjö kommun.

Ärendet har förundersökningsbegränsats

Vid 03-tiden natten mot söndag träffade polisen på en man i 25-årsåldern i centrala Vimmerby. Han uppträdde påverkat och fick följa med patrullen för vidare provtagning. Han är nu misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

I fredags kväll, vid 18.30-tiden, träffade polispatrullen på en man i 35-årsåldern på Storgatan i Vimmerby. Man misstänkte att han hade narkotika på sig, men den misstanken föll efter att han visiterats. Däremot blev han misstänkt för eget bruk och fick följa med för vidare provtagning.

Polisen kontrollerade också en för dem känd person vid 23-tiden i centrala Vimmerby i lördags. Vid visitering påträffade man narkotikaklassad medicin, men den här personen är redan misstänkt för brott och påföljden kommer inte bli hårdare til följd av detta brott och därför har ärendet förundersökningsbegränsats.

I Hultsfred blev en person i övre tonåren stoppad av polisen på Ekebergsvägen. Detta skedde vid 15-tiden i lördags.

– Det uppstod misstanke om att föraren var påverkad av narkotika och han togs med för ytterligare provtagning, säger Haag.

Tonåringen är nu misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.