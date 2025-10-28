Korta polisnotiser: Jaktbrott, cykelstöld och sönderslagen bil

Här har vi samlat några av helgens anmälningar till polisen.

* Mellan den 25 och 26 oktober ska en person fått sin bil sönderslagen på Traktörsgränd i Vimmerby.

– Man kommer ut och ser att någon slagit sönder glaset till höger bakljus, säger Hampus Haag vid polisen.

I nuläget finns ingen uppsatt som misstänkt, men målsägande själv har funderingar kring vem det kan vara. Målsägande är en man i 25-årsåldern.

* En cykel ska ha stulits från en garageuppfart på Stenbäcksgatan i Vimmerby mellan lördag och söndag. En kvinna i 25-årsåldern är målsägande, men det finns ingen misstänkt i ärendet nu.

* Ett jaktbrott har också upprättats. Detta sedan en uppringare kört förbi ett dött rådjur.

– Någon har kört på det här utan att kontakta polisen.

Det var den 25 oktober som rådjuret påträffades på länsväg 826 i höjd med Södra Vi.

* Mellan den 20 och 24 oktober drabbades en man i 55-årsåldern av skador på sin bil i Vimmerby. I anmälan framgår det inte var i Vimmerby detta skett.

– Enligt målsägande ska någon ha backat in med dragkrok i fronten. Regplåten och plasten där under är skadad, säger Haag.

En anmälan om smitning från parkeringsskada är upprättad.