SMÅLAND: Tonåring döms – låtsades vara polis och stoppade bilar

En tonårig kille satte blåljus på sin bil, låtsades vara polis och började jaga och stoppa andra fordon. Då kom den riktiga polisen. Nu har den ångerfulle tonåringen dömts.

Det var en lördagskväll för en månad sedan som en polispatrull beordrades till en ort i Alvesta kommun. Detta med anledning av att det hade kommit in ett larm om att det var en personbil som åkte runt med blinkande blåljus och försökte stoppa bilar och A-traktorer.

Det dröjde inte länge innan polispatrullen hittade och fick stopp på den falska polisen. Gömt i bilen hittade man en led-ramp som kunde kopplas till cigguttaget och då blinkade förvillande likt en polisbil efter att den placerats i framrutan.

”En impulsgrej”

I förhör har killen erkänt att han och några kompisar körde runt på orten i hans föräldrars personbil och lekte polis. De lyckades även få stopp på ett par A-traktorer som trodde att de var förföljda av polisen.

Den ångerfulle tonåringen har berättat att det var ”väldigt dumt gjort” och ”en impulsgrej”, men den ursäkten bet inte på Växjö tingsrätt.

Under måndagen kom domen mot tonåringen och han fälls för föregivande av allmän ställning för att ha låtsats vara polis. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Led-rampen, som polisen tog i beslag, ska dessutom förverkas.