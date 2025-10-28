Man hämtad till förhör efter hotet: ”Arbetar i detta nu med personen”

En man i 60-årsåldern från Vimmerby kommun misstänks för att ha riktat hot mot en medarbetare på Vimmerby kommun och hämtades till förhör på tisdagsmorgonen.

Ett hot har kommit in till socialtjänsten i Vimmerby. Det har Vimmerby kommun tagit på allvar och valt att införa tillfälliga säkerhetsåtgärder vid stadshuset.

På tisdagen meddelar polisen att de har en misstänkt i ärendet. En man i 60-årsåldern från Vimmerby kommun hämtades till förhör på tisdagsmorgonen.

– Man håller på och arbetar i detta nu med personen och genomför förhör och husrannsakan. Han är hämtad till förhör och sedan, beroende på vad som framkommer i förhöret, kommer vi få göra en bedömning om hur vi ska gå vidare i ärendet, säger Hampus Haag vid polisen.

Oklart hur hotet har framförts

Hampus Haag vill inte berätta hur hotet har framförts i detta ärende.

– Det kan jag inte gå in på, men det har kommit till socialtjänstens och en medarbetares kännedom. Det är hot riktat, både mot stadshuset i stort och en anställd i Vimmerby kommun, säger Hampus Haag.

Är det hot som har framförts via brev eller fysiskt?

– Jag kan inte gå in på hur hotet har framkommit, säger han.