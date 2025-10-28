FLERA DATORER STALS VID INBROTT PÅ STADSHUSET

En inbrottsstöld inträffade på Vimmerby stadshus någon gång mellan söndag morgon och måndag morgon. Nio datorer ska ha stulits från socialtjänstens lokaler.

Polisen har fått in en anmälan om stöld genom inbrott från kontor på Vimmerby stadshus.

Någon eller några okända gärningspersoner har tagit sig in i socialtjänstens kontor och tillgripit gods. Det ska vara nio datorer som har stulits från socialtjänstens lokaler.

– Det finns skador på rutor och dörr och exakt var man i slutändan tog sig in är oklart. Vi har haft en tekniker på plats som har kikat på det. Jag vet inte alls vad det har resulterat i, om man har hittat några spår eller liknande efter detta. Den uppgiften har jag inte, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Inbrottsstölden har inträffat någon gång mellan klockan 07 i söndags och klockan 07 i måndags.

Det finns, enligt polisen, ingen koppling till det hot som har uttryckts mot stadshuset i stort och en anställd på socialtjänsten.

– Vi tror inte att det har något samband överhuvudtaget och har just nu ingen anledning att tro det i alla fall, säger Hampus Haag.