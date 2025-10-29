Redan häktad man misstänks för inbrott i Bösebo

En man i 45-årsåldern, som är utländsk medborgare, sitter häktad för stöld och häleri. Nu kopplas ett inbrott i ett fritidshus i Bösebo utanför Virserum till mannen också.

Det var tidigare i oktober som en utländsk medborgare i 45-årsåldern anhölls och sedermera häktades. Han plockades in efter en dieselstöld i Virserum och blev anhållen efter att polisen funnit över hundra misstänkt stulna föremål i mannens skåpbil vid en husrannsakan.

Mannen sitter framför allt häktad på grund av risken att han avviker och lämnar landet.

– Det är över 100 godspunkter som vi har tagit i beslag. Vi håller på och försöker härleda godsen till olika anmälningar. Jag vet att man har lyckats spåra några godspunkter till anmälningar i vårt område och i region öst, sa Hampus Haag vid polisen tidigare.

Nu har ännu en misstanke riktats mot den här mannen. Det rör sig om en inbrottsstöld i Bösebo utanför Virserum mellan 6 och 25 oktober.

– Man har ett gästrum inbyggt i ladan och där har man stulit en laptop och 25 liter alkylatbensin. Det har även blivit vissa skador där, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Godsvärdet uppgår till 2 000 kronor.

– Den som misstänks för det här är den här mannen som greps och senare häktades.