35-åring åtalas för dubbla brott – nekar till alltihop

Trots utlåtande från Rättsmedicinalverket nekar en man i 35-årsåldern till drograttfylleri.

Den 1 oktober stoppades mannen, bosatt i Hultsfreds kommun, på Hultsfredsvägen i Vimmerby. Han verkade vara påverkad och ett blodprov visade spår av amfetamin i hans blod. Han åtalas nu för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

I förhör har han förnekat brott. Rättegången är bokad till den 7 november. Om mannen väljer att erkänna innan dess blir straffet böter på 8 500 kronor.

Mannen ska också ha hotat en kvinna verbalt genom att säga att att "det vore synd om något skulle hända och att det är lätt att klippa en bromsledning på en bil när målsäganden sitter i". Detta skedde i Linköping i juli i år, enligt åklagaren.

Den tilltalade nekar även till detta. Bevisningen består av transkribering av samtalet.