KLT-CHAUFFÖR ÅTALAS – SOMNADE VID RATTEN

Föraren åtalas för två brott efter en olycka på riksväg 35 i somras. Foto: Polisen

Med 20 passagerare i bussen somnade en KLT-chaufför och körde ned bussen i diket mellan Västervik och Överum. Mannen åtalas nu för brott, men förnekar i förhör.

Chauffören är i 50-årsåldern och körde ned bussen i diket på riksväg 35 i närheten av Överum den 28 juni i år. I bussen fanns 13 personer och en fick en relativt allvarlig ryggskada. Två blev lindrigt skadade.

Chauffören tappade kontrollen över fordonet och körde ned i diket. När chauffören själv larmade SOS uppgav han att han somnat. I förhöret med polisen nu har han dock tagit tillbaka den uppgiften och istället skyllt på att vägen var smal.

Tyckte att föraren verkade trött

En passagerare har vittnat om att föraren drack mycket vatten och kaffe och verkade trött. Färden upplevdes ryckig före olyckan.

Åklagaren vill nu att chauffören döms för grov vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada.