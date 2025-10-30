Kvinna lurades att skicka pengar till bedragare i två dagar

En kvinna i 80-årsåldern från Vimmerby kommun polisanmäler att hon har blivit lurad till att skicka pengar till en bedragare i två dagar.

Det var i tisdags som målsägande fick ett samtal från en person som sa sig komma från ett telebolag och förmådde målsägande att uppge sina bankuppgifter.

– Man ska ha sagt att målsägande betalat in för mycket pengar och att målsägande ska få sina pengar tillbaka, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Hon blev ombedd att ta fram sin bankdosa och logga in på banken.

– Hon loggade in på sin bank och han som utgav sig för att vara från telebolaget sa att det var något fel på hans system och att hon måste swisha för att få tillbaka sina pengar. Hon swishar och gör även två banköverföringar. Misstänkt uppger att det fortfarande är problem och att de ska återkomma i morgon, säger Hampus Haag.

Efterföljande dag ringde samma bedragare upp igen. Då genomfördes fyra Swish-betalningar och fyra banköverföringar. Det är sammanlagt 54 000 kronor som hon har blivit av med.

– Hon får information om att allt ska vara fixat om en kvart och får ett telefonnummer som hon ska ringa om det blir några problem. När hon ringer telefonnumret kommer hon till en okänd person som inte har en aning om detta, säger Haag.

Målsägande, en kvinna i 80-årsåldern från Vimmerby kommun, anmäler två fall av befogenhetsbedrägeri.

– De ska ha sagt att ”du måste göra detta för att det är något fel på vårt system och för att du ska kunna få tillbaka dina pengar måste du föra över till oss först”. På något sätt har de lurat henne till detta.