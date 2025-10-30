Möbler för femsiffrigt belopp stals från Näs i höstas

Två loungesoffor, fyra loungestolar och två trädgårdsbord stals från caféplatsen Apellunden på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby i höstas och anmäls nu till polisen. Foto: Simon Henriksson

Astrid Lindgrens Näs har gjort en polisanmälan gällande stöld genom inbrott som inträffade i mitten av september.

Någon gång under natten mellan 16 och 17 september har någon eller några okända gärningspersoner klippt av en kätting till caféplatsen Apellunden på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby och stulit möbler. Det handlar om två loungesoffor, fyra loungestolar och två trädgårdsbord till ett sammanlagt värde av 72 000 kronor.

– Jag antar att man har låst fast möblerna och någon har klippt av kättingen och tagit möblerna. Det har skett på baksidan av caféplatsen Apellunden på Astrid Lindgrens Näs, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Själva stölden inträffade för över en månad sedan och varför brottet anmäls nu är oklart.