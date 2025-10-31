Över två promille efter bara ”två öl” – kraschade in i bil i Vimmerby

En kraftigt berusad man kraschade tidigare i år med sin bil in i en annan bil i centrala Vimmerby. Foto: Polisen

Kraftigt berusad kom mannen körande en personbil i centrala Vimmerby. Vid ett övergångsställe, där en kvinna med barn och hund precis passerade, kraschade han rakt in i den bil som stannat för att släppa över kvinnan. Nu åtalas mannen, som tyckte att färden gick bra.

Med 2,14 promille alkohol i blodet körde en bilförare rakt in i en annan bil på Storgatan i Vimmerby. Händelsen inträffade vid korsningen till Rotemansgränd den 19 maj i år, och nu åtalas en man i 55-årsåldern misstänkt för grovt rattfylleri.

”Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 1,0 promille i blodet och körningen innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten genom att han orsakat en trafikolycka bestående i att han kört in i en stillastående bil bakifrån vid ett övergångsställe”, skriver kammaråklagare Hanna Marelius i den stämningsansök som lämnades in till Kalmar tingsrätt under torsdagen.

I polisförhör har den tilltalade mannen vidgått delar av händelseförloppet, men förnekar brott.

Tyckte att färden gick bra

Mannen menar att han bara hade druckit två öl innan han satte sig bakom ratten och att olyckan berodde på att den framförvarande bilen bromsade in så hastigt att han inte hann att stanna. I övrigt tycker han att färden gick bra – detta trots att vittnen strax innan olyckan ringt polisen och larmat om en vinglig bilfärd i centrala Vimmerby.

Förutom förhör med mannen, har åklagaren också kallat två vittnen – dels den kvinna som passerade på övergångsstället och bevittnade händelsen, dels den kvinna som fick sin bil påkörd bakifrån. Bland övrig bevisning märks bland annat analysresultat, fotografier och analys av fingeravtryck.

Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år.