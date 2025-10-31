Misstänkt rattfyllerist blåste precis under gränsen

Polisen kontrollerade en misstänkt rattfyllerist i Vimmerby på onsdagseftermiddagen, men det slutade inte med någon anmälan.

Polisen genomförde en nykterhetskontroll i Vimmerby vid 17-tiden i onsdags och en man i 70-årsåldern blåste positivt i polisens sållningsinstrument.

När polisen tog in misstänkt till polisstationen blåste föraren under straffbar gräns. Han hade 0,18 promille alkohol i blodet och straffbar gräns för rattfylleri går vid 0,2.

Ärendet är därmed nedlagt och föraren är inte misstänkt för rattfylleri.

– Vårt första sållningsinstrument reagerar bara på om det finns någon form av alkohol i utandningsluften. Ibland blir det så här, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.