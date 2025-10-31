EFTERLYST MAN STOPPAD I VIMMERBY – FÖRETAG HÄR MISSTÄNKS

Ett stopp av en bil i Vimmerby har lett fram till flera polisanmälningar. Föraren ska ha undanhållit sig ett utvisningsbeslut länge och två företag här misstänks nu för att ha haft mannen på lönelistan.

Det var i tisdags strax efter 14-tiden som polisen stoppade bilen på Prästgårdsgatan i Vimmerby.

– Jag har ingen aning om omständigheterna kring stoppet, men det står att de jobbade med inriktning på trafik den dagen, säger Hampus Haag vid polisen.

Stoppet gjorde att flera misstankar uppstod.

– Under kontrollen framkommer det att föraren är efterlyst för att ha undanhållit sig ett utvisningsbeslut. Detta gjorde att man tog personen i förvar.

Skulle ha utvisats för två år sedan

Mannen skulle ha blivit utvisad från Sverige i augusti 2023 enligt beslut av Migrationsverket. Det har alltså inte hänt och mannen ska ha uppehållit sig i trakten och även jobbat här.

– Det är osäkra adressuppgifter på honom, men han skulle ha blivit avlägsnad ur landet 2023, säger Haag.

Det rör sig om en man i 30-årsåldern. Två företag i Vimmerby kommun är nu även misstänkta för brott. Detta eftersom man haft honom på lönelistan.

– När man utreder detta vidare så ser man att han fått lön av två företag i Vimmerby. Det gör att misstankarna består i att personen är misstänkt för brott mot utlänningslagen eftersom han arbetat utan tillstånd. Båda företagen är misstänkta för att ha haft honom anställd och detta under tiden han inte har arbetstillstånd. Ärendet ligger nu hos gränspolisen.

Fått lön från två företag

Mannen ska ha fått lön från det ena företaget mellan september 2023 och juli 2024. Från det andra företaget har han fått lön från augusti 2024 och framåt.