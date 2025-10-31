Kvinna på besök på ALV – då blev man av med kläder

En stöld har inträffat på Astrid Lindgrens Värld. Foto: Ossian Mathiasson

En kvinna i 35-årsåldern var på Astrid Lindgrens Värld nu under höstlovet.

Den 28 oktober var kvinnan och tittade på en föreläsning. Samtidigt hade hon lagt en påse med diverse kläder i en skrinda.

– När föreställningen var slut var påsen med kläder borta, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska ha rört sig om sex stycken plagg totalt.

– Det uppsatta värdet är strax över 2 000 kronor, men då är en dunjacka inte värderad av märket Peak Performance så det är nog högre än så och ett antal tusenlappar till.

Det finns ingen misstänkt för stölden.