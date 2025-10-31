FLICKOR SKADADE – PÅKÖRDA PÅ PARKERING I VIMMERBY

En otäck olycka inträffade för två veckor sedan på Arena Ceos parkering. Två flickor blev påkörda av en A-traktor och fick tas till Västerviks sjukhus. Föraren, en ung pojke, utreds nu för en rad brott. Ärendet är skyddat hos polisen och har därför inte blivit offentligt.

Det var på fredagskvällen den 17 oktober som händelsen inträffade på asfaltsparkeringen intill Arena Ceos i Vimmerby. Ett stort ungdomsgäng och många A-traktorer hade samlats på platsen för att umgås, men vid 20.30-tiden förvandlades den glada stämningen till kaos.

Enligt vittnen på plats ska en av A-traktorförarna ha börjat backa i hög fart, vridit om ratten och fått framsladd på fordonet som då kastades mot två tjejer i 15-årsåldern. Den ena tjejen ska ha blivit träffad av A-traktorns front på underkroppen och den andra tjejen fick ta smällen av den ena backspegeln och sidan av fordonet.

Båda fördes till sjukhus

Efter olyckan ska föraren ha lämnat platsen, dock går uppgifterna isär huruvida han gjorde det utan att höra sig för om eller prata med de drabbade.

Flickan som träffades av fronten ska enligt vittnesuppgifter ha börjat blöda ymnigt från foten och haft fruktansvärt ont. Den andra flickan ska ha klagat över smärta över bland annat revbenen samt i höft och ben.

Båda flickorna togs till Västerviks sjukhus där det konstaterades att den ena flickan fått ett djupt sår från ankel till ankel, men mirakulöst nog klarat sig utan frakturer och skada på exempelvis hälsena. Såret fick sys med 19 stygn. Den andra flickan ådrog sig mjukdelsskador och var allmänt mörbultad, men även hon klarade sig utan frakturer.

Rejält omplåstrade fick de båda lämna sjukhuset under natten, men lider fortfarande av sviter efter olyckan.

Utreds för flera brott

Polisen var under natten efter olyckan på Västerviks sjukhus och höll förhör med de båda flickorna. De ska även ha hörts en andra gång i kompletterande syfte.

Vi har inte lyckats få någon information av polisen om händelsen. Presstalesperson Thomas Johansson vid region Syd bekräftar att det finns ett ärende som utreds men att det är skyddat och att han därför inte kan se mer än så. Vi har också sökt polisens förundersökningsledare i ärendet, men utan resultat.

Enligt obekräftade uppgifter till vår tidning utreds nu föraren, en pojke i 15-årsåldern, för vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats. Men detta är alltså rubriceringarna under utredningen, och inte något som han är dömd för.