ÄGG HAR KASTATS PÅ POLISSTATIONEN I VIMMERBY

Vid polisstationen i Vimmerby har någon, eller några, kastat ägg ikväll. Foto: Arkivbild

Det är bus eller godis-tider. I samband med det har någon, eller några, kastat ägg på polisstationen i Vimmerby.

Vid 21-tiden upptäcktes det att ägg kastats på polishuset i Vimmerby.

– Det är rubricerat som skadegörelse, säger Leif Fransson vid polisens ledningscentral.

Var det poliser på plats när det hände?

– Det vet jag inte, men det kan det säkert ha varit. Annars har vi jättemycket kameror också. Men man har sett att någon kastat ägg mot stationen.

Vet du hur många?

– Nej, jag vet inte. Det är nog inte speciellt många, man har väl dragit iväg ett par ägg och sedan har man snabbt försvunnit därifrån.

Polisen vet inte i nuläget vilka vandalerna är.