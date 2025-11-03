Fyra brottsrubriceringar efter att tonåring blev påkörd i Vimmerby

En pojke i 15-årsåldern blev under natten mellan fredag och lördag påkörd vid ett övergångsställe på Södra Ringleden i Vimmerby. Föraren, en man i 20-årsåldern, misstänks för sammanlagt fyra brott.

Det var vid 02.30-tiden under natten mellan fredag och lördag som en pojke i 15-årsåldern blev påkörd av en bil vid ett övergångsställe på Södra Ringleden i Vimmerby.

Vår tidning rapporterade i helgen om att den drabbade pojken fördes till sjukhus och är lindrigt skadad men inlagd på vårdavdelning. Förhör har hållits med vittnen, målsägande och bilföraren för att utreda omständigheterna runt olyckan.

Föraren, en man i 20-årsåldern från Vimmerby kommun, misstänks för sammanlagt fyra brott.

– När man pratar med föraren tycker man att han verkar påverkad av narkotika. Det är fyra rubriceringar som föraren blir misstänkt för: vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada, drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.