Man försökte köra ifrån polisen – då tog bensinen slut

En man från Målilla försökte köra ifrån polisen, men det gick inte alls. Bensinen tog slut. Genrebild. Foto: MostPhotos

Mannens försök att köra ifrån polisen slutade med ett rejält fiasko. Bensinen tog slut. Nu döms han för dubbla brott.

Mannen är i 55-årsåldern och bosatt i Målilla. Han skulle åka och hämta en skottkärra i Hultsfred, men saknade skjuts. Därför tog han bilen trots bristen på körkort.

Polisen fick syn på bilen och hade god koll på mannen sedan tidigare. När de signalerade att han skulle stanna satte mannen foten på gasen och försökte köra ifrån patrullen. Det gick inte alls. Bensinen tog nämligen slut i fordonet.

Mannen döms nu för olovlig körning och brott mot trafikförordningen. Straffet blir böter på 2 400 kronor.

Han dök inte upp i rättegången, men har i tidigare förhör hävdat att han inte uppmärksammade att polisen ville stoppa honom. Tingsrätten går dock på polisernas version av förloppet.